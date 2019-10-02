《山茶花開時》姜河那直進的愛快要攻陷孔曉振，今晚又有新的一集可看啦！
韓劇 2019年10月2日 星期三11:21 MiJimin
小編最近被 姜河那 俗又有力的個性給吸引啦～，真性情的好男人也很不賴耶…。（又甜蜜又懸疑驚悚是怎麼回事XD，淘氣鬼感覺是熟人）
最近水木時段（每週三、四播出）討論度最火熱的 KBS 新劇《山茶花開時》今晚又要播出最新一集（ep.9-10，第５大集）啦～！輕鬆搞笑的愛情喜劇中，卻加入了連續殺人魔「淘氣鬼」的元素，懸疑氣氛也讓人充滿好奇心。
不過，劇中最大的看點，就是姜河那與孔曉振的羅曼史啦～，山茶（孔曉振 飾）因為是沒有丈夫的單親媽媽又開酒館，總成為村裡婦女們閒言閒語的對象，而對她一見鍾情的黃龍植（姜河那 飾）誓言要好好守護她，耿直善良且總是維護著山茶，真的是個值得託付終身的好男人啊～！
黃龍植一方面想要照顧山茶母子倆，一方面自己的母親德順（高斗心 飾）也已經知道自己喜歡山茶，德順雖然對山茶很好，又常常說感情的事情兒子喜歡就好，但真正得知了自己的兒子，喜歡上單親媽媽，還是相當震驚，看預告的反應應該是非常的不樂意…，面對這樣的窘境，黃龍植和山茶又該如何是好呢？
而每一次片尾都會出現可疑的人，這難道都是連續殺人犯「淘氣鬼」的蹤跡嗎？看導演和編劇給的提示，感覺很有可能是村裡的熟人，究竟誰才是「淘氣鬼」呢？
（圖自：官方劇照）
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