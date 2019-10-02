《山茶花开时》姜河那直进的爱快要攻陷孔晓振，今晚又有新的一集可看啦！
韩剧 2019年10月2日 星期三11:21 MiJimin
小编最近被 姜河那 俗又有力的个性给吸引啦～，真性情的好男人也很不赖耶…。（又甜蜜又悬疑惊悚是怎么回事XD，淘气鬼感觉是熟人）
最近水木时段（每周三、四播出）讨论度最火热的 KBS 新剧《山茶花开时》今晚又要播出最新一集（ep.9-10，第５大集）啦～！轻松搞笑的爱情喜剧中，却加入了连续杀人魔「淘气鬼」的元素，悬疑气氛也让人充满好奇心。
不过，剧中最大的看点，就是姜河那与孔晓振的罗曼史啦～，山茶（孔晓振 饰）因为是没有丈夫的单亲妈妈又开酒馆，总成为村里妇女们闲言闲语的对象，而对她一见钟情的黄龙植（姜河那 饰）誓言要好好守护她，耿直善良且总是维护著山茶，真的是个值得托付终身的好男人啊～！
黄龙植一方面想要照顾山茶母子俩，一方面自己的母亲德顺（高斗心 饰）也已经知道自己喜欢山茶，德顺虽然对山茶很好，又常常说感情的事情儿子喜欢就好，但真正得知了自己的儿子，喜欢上单亲妈妈，还是相当震惊，看预告的反应应该是非常的不乐意…，面对这样的窘境，黄龙植和山茶又该如何是好呢？
而每一次片尾都会出现可疑的人，这难道都是连续杀人犯「淘气鬼」的踪迹吗？看导演和编剧给的提示，感觉很有可能是村里的熟人，究竟谁才是「淘气鬼」呢？
（图自：官方剧照）
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