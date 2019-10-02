BTS防彈少年團確定擔任FILA代言！ 明年初正式公開
明星 2019年10月2日 星期三09:00 Sani
傳聞已久的猜測終於被證實了！ 恭喜防彈少年團又接到一個大品牌的代言啊！
昨日FILA Korea宣佈將防彈少年團選為FILA的全球代言模特，以美洲、歐洲、亞洲等主要市場為中心，和防彈少年團攜手合作，進一步提升品牌形象：「防彈少年團在全世界範圍傳遞著積極的影響力，和FILA追求的價值觀不謀而合， 因此將他們選為全球代言人。 期待和世界級藝人防彈少年團一起，在國內外鞏固品牌地位、發揮協同效應。 」
據悉，防彈少年團將在全球範圍進行「One World, One FILA」宣傳活動，明年初公開第一波代言形象，並通過多種形式與粉絲和消費者溝通。
其實此前就有網友發現防彈少年團成員頻頻穿著FILA品牌私服，不禁猜測是否要有合作，但FILA早前一度否認代言，稱只是做植入廣告XD現在終於正式宣佈（承認？ ）合作關係啦！
FILA是建立於1911年的義大利運動品牌，2007年FILA Korea購入了其全球品牌事業權，目前銷售範圍遍及全球70多個國家。 期待防彈和他們合作的雙贏啊！
（圖源：BIG HIT）
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