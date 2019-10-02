BTS防弹少年团确定担任FILA代言！ 明年初正式公开
明星 2019年10月2日 星期三09:00 Sani
传闻已久的猜测终於被证实了！ 恭喜防弹少年团又接到一个大品牌的代言啊！
昨日FILA Korea宣布将防弹少年团选为FILA的全球代言模特，以美洲、欧洲、亚洲等主要市场为中心，和防弹少年团携手合作，进一步提升品牌形象：「防弹少年团在全世界范围传递著积极的影响力，和FILA追求的价值观不谋而合， 因此将他们选为全球代言人。 期待和世界级艺人防弹少年团一起，在国内外巩固品牌地位、发挥协同效应。 」
据悉，防弹少年团将在全球范围进行「One World, One FILA」宣传活动，明年初公开第一波代言形象，并通过多种形式与粉丝和消费者沟通。
其实此前就有网友发现防弹少年团成员频频穿著FILA品牌私服，不禁猜测是否要有合作，但FILA早前一度否认代言，称只是做植入广告XD现在终於正式宣布（承认？ ）合作关系啦！
FILA是建立於1911年的义大利运动品牌，2007年FILA Korea购入了其全球品牌事业权，目前销售范围遍及全球70多个国家。 期待防弹和他们合作的双赢啊！
（图源：BIG HIT）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻