《蒙面歌王》卫冕5次歌王的「精灵」果然是你！SJ圭贤：「成员们都猜到了 问过我好多次」
综艺 2019年10月1日 星期二11:12 JiaJia
「精灵」出演《蒙面歌王》的期间，有许多网友表示：「不是粉丝，但一听就知道是圭贤！」更何况是在一起活动这么久的Super Junior成员们，怎么可能不晓得啊～ #面具摘下来的那一刻 #银赫和始源还在SNS留言 #不是说不是吗
过去三个月通过MBC综艺节目《蒙面歌王》成为第106代、第107代、第108代、第109代和第110代歌王的「歌唱妖精Genie」，於上周日（29日）摘下面具，他就是Super Junior圭贤。
圭贤发表出演感言。被问到印象最深刻的舞台，他回答：「我唱过的歌曲被许多人喜爱，十分感谢。而这些歌曲之中，还是最后唱的那首《惠呀》印象最深刻。这是想著钟铉所演唱的歌曲，虽然成为最后一场守擂战，但能演唱这首歌非常幸福。」
他还提到入伍前很想出演《蒙面歌王》，担心服兵役期间节目会停播。圭贤表示：「感谢节目如此长寿。」而Super Junior成员们是否晓得「精灵」就是圭贤？圭贤说：「大家都看出来了，还询问我好几次，我谎称『那不是我』。但他们还是晓得，还让我唱一小段我在节目上唱的歌，或者播放相关影片问我觉得如何。直到最后一刻我都装做不知道，现在可以公开了觉得很好。」摘下面具当天，银赫和始源也纷纷在SNS上给圭贤留言：「不是说不是嘛！」相当逗趣。
（图片来源：SMTOWN）
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