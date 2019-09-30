[圖多]《82年生的金智英》製作發表會 老搭檔孔劉鄭裕美互動自然

10月即將在韓國上映的電影《82年生的金智英》，由於再度由孔劉與鄭裕美（前譯鄭有美）搭檔演出夫妻，更是在上映前即備受矚目。9月30日也在首爾舉辦製作發表會，兩人就如老友般的互動相當自然。
電影《82年生的金智英》今日在首爾舉辦製作發表會，主要演員孔劉與鄭裕美以及導演均出席，主角鄭裕美剪了非常短的俏麗短髮出席，也已穿上秋冬的毛衣打扮，孔劉則是穿上一件透視感十足，在袖子部分若隱若現的深灰色上衣，造型相當特別。兩人已經多次合作交情匪淺，在發布會上也多次相視而笑，互動自然。
電影《82年生的金智英》描述一位1982年出生的女生金智英，一路生活到2019年的今日，大家所未曾知道的她內心的故事。這部電影也是由2016年出版的同名原著小說改編而成，自出版以來已經累積突破100萬冊的銷售量，而電影版本更找來曾合作過電影《熔爐》以及《屍速列車》的孔劉與鄭裕美第三次大螢幕搭檔，令觀眾們更加期待。
鄭裕美在片中將詮釋一位結婚後並生了孩子的平凡女性，日常生活中有多少煩心瑣事，在現實中自己所不知道的模樣，以及現實面所帶來的痛苦，都將透過這個角色感性呈現，孔劉則是飾演一位柔情老公，雖然擔心老婆但依舊在旁邊給予最大支持。《82年生的金智英》將於10月在韓國上映，11月也即將在台灣與觀眾們見面。
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