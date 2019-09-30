[图多]《82年生的金智英》制作发表会 老搭档孔刘郑裕美互动自然

10月即将在韩国上映的电影《82年生的金智英》，由於再度由孔刘与郑裕美（前译郑有美）搭档演出夫妻，更是在上映前即备受瞩目。9月30日也在首尔举办制作发表会，两人就如老友般的互动相当自然。
电影《82年生的金智英》今日在首尔举办制作发表会，主要演员孔刘与郑裕美以及导演均出席，主角郑裕美剪了非常短的俏丽短发出席，也已穿上秋冬的毛衣打扮，孔刘则是穿上一件透视感十足，在袖子部分若隐若现的深灰色上衣，造型相当特别。两人已经多次合作交情匪浅，在发布会上也多次相视而笑，互动自然。
电影《82年生的金智英》描述一位1982年出生的女生金智英，一路生活到2019年的今日，大家所未曾知道的她内心的故事。这部电影也是由2016年出版的同名原著小说改编而成，自出版以来已经累积突破100万册的销售量，而电影版本更找来曾合作过电影《熔炉》以及《尸速列车》的孔刘与郑裕美第三次大萤幕搭档，令观众们更加期待。
郑裕美在片中将诠释一位结婚后并生了孩子的平凡女性，日常生活中有多少烦心琐事，在现实中自己所不知道的模样，以及现实面所带来的痛苦，都将透过这个角色感性呈现，孔刘则是饰演一位柔情老公，虽然担心老婆但依旧在旁边给予最大支持。《82年生的金智英》将於10月在韩国上映，11月也即将在台湾与观众们见面。
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