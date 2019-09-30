李敏鎬最新畫報公開：身為演員，最重要的是緊張與鬆弛間的Balance

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在秋意上心頭的時刻，最近正在拍攝新電視劇《The King：永遠的君主》的李敏鎬，今日公開最新雜誌海報，退伍後的他展現更深層的熟男魅力。

男性雜誌公開了2019年秋季號封面，由名設計師操刀讓帥氣李敏鎬更加突顯他獨特的男性魅力，也利用光影的變化展現李敏鎬在黑暗燈光下的神祕感。三款封面上也可看到李敏鎬特別以手部姿態來展現珠寶配飾的風格，秋天的氛圍搭配上他的帥氣表情，雖然年紀漸長卻依舊是帥氣的花美男。



在訪談時李敏鎬被問到目前的他，熱衷於自己的興趣，工作與愛，更將其延伸至對幸福的價值觀，他都詳細的一一坦率回應，特別是他的眼神中有了更成熟的魅力，他更認為「貼近自己真實模樣而生活的人會變得更成熟」，也提到他也正在苦思什麼是真正的自己，如果有這樣的認知後應該更能好好表現出來，他謙虛地稱自己也還在努力的階段。他稱自己是「率直的人」，因為平時的他其實是不加修飾而真實示人的。



李敏鎬的回歸作品也是備受矚目，與金銀淑作家合作演出《The King：永遠的君主》中的男主角，雖然已是出道13年的演員，李敏鎬對本次的作品依舊戰戰兢兢準備著，必須學習騎馬及朝廷禮儀，當然因為是古裝也需要重新學習發音與發聲的基本功，希望表現出劇本之上的角色呈現，在緊張與鬆弛間找出平衡點。「當各種題材的各種角色都出現的時候，希望大家能記得有個演員叫做李敏鎬。」這應該就是所謂的人生角色了吧！

照片：Loffciel Homme YK Edition

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