李敏镐最新画报公开：身为演员，最重要的是紧张与松弛间的Balance

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在秋意上心头的时刻，最近正在拍摄新电视剧《The King：永远的君主》的李敏镐，今日公开最新杂志海报，退伍后的他展现更深层的熟男魅力。

男性杂志公开了2019年秋季号封面，由名设计师操刀让帅气李敏镐更加突显他独特的男性魅力，也利用光影的变化展现李敏镐在黑暗灯光下的神秘感。三款封面上也可看到李敏镐特别以手部姿态来展现珠宝配饰的风格，秋天的氛围搭配上他的帅气表情，虽然年纪渐长却依旧是帅气的花美男。



在访谈时李敏镐被问到目前的他，热衷於自己的兴趣，工作与爱，更将其延伸至对幸福的价值观，他都详细的一一坦率回应，特别是他的眼神中有了更成熟的魅力，他更认为「贴近自己真实模样而生活的人会变得更成熟」，也提到他也正在苦思什么是真正的自己，如果有这样的认知后应该更能好好表现出来，他谦虚地称自己也还在努力的阶段。他称自己是「率直的人」，因为平时的他其实是不加修饰而真实示人的。



李敏镐的回归作品也是备受瞩目，与金银淑作家合作演出《The King：永远的君主》中的男主角，虽然已是出道13年的演员，李敏镐对本次的作品依旧战战兢兢准备著，必须学习骑马及朝廷礼仪，当然因为是古装也需要重新学习发音与发声的基本功，希望表现出剧本之上的角色呈现，在紧张与松弛间找出平衡点。「当各种题材的各种角色都出现的时候，希望大家能记得有个演员叫做李敏镐。」这应该就是所谓的人生角色了吧！

照片：Loffciel Homme YK Edition

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