BLACKPINK Jisoo親姐上節目曝光！ 真人酷似韓孝周
綜藝 2019年9月30日 星期一10:28 Sani
雖然之前就在Jisoo的合照裡偶爾感受過親姐的顏值，但看到電視節目裡會動的親姐真人，還是被美貌震撼到了啊！
28日播出的KBS 2TV節目《有為了孩子的國度》裡中，素人金志潤（音）公開了她的育兒日常，還有跟老公的愛情故事。 據悉，金志潤結婚之前就因為過於漂亮而出名，丈夫也說她因為長得像演員韓孝周，高中時的外號就是「軍浦市韓孝周」XD
金志潤原本是一位空姐，生下第一個小孩後就辭職了，現在在其他地方就職，一邊上班一邊育兒。空姐時期也太童顏了吧！
講話的樣子也很有韓孝周的影子耶：
也許大家已經發現了，這位金志潤就是BLACKPINK Jisoo的親姐姐啊！
Jisoo之前就曾在SNS上分享過和親姐姐的合照，讓人忍不住感慨這一家的基因實在太強：
而Jisoo還有一個親哥哥，也是又高又帥堪比明星：
Jisoo哥哥姐姐更多照片可以看這裡：BLACKPINK Jisoo基因也太好！ 哥哥姐姐都超美，嬌豔少女臉竟是2寶媽？！
突然有點好奇的是，這一家人該是有長成什麼樣的父母啊XD
（圖源：《有為了孩子的國度》節目截圖，Jisoo IG）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞