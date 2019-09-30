BLACKPINK Jisoo亲姐上节目曝光！ 真人酷似韩孝周
综艺 2019年9月30日 星期一10:28 Sani
虽然之前就在Jisoo的合照里偶尔感受过亲姐的颜值，但看到电视节目里会动的亲姐真人，还是被美貌震撼到了啊！
28日播出的KBS 2TV节目《有为了孩子的国度》里中，素人金志润（音）公开了她的育儿日常，还有跟老公的爱情故事。 据悉，金志润结婚之前就因为过於漂亮而出名，丈夫也说她因为长得像演员韩孝周，高中时的外号就是「军浦市韩孝周」XD
金志润原本是一位空姐，生下第一个小孩后就辞职了，现在在其他地方就职，一边上班一边育儿。空姐时期也太童颜了吧！
讲话的样子也很有韩孝周的影子耶：
也许大家已经发现了，这位金志润就是BLACKPINK Jisoo的亲姐姐啊！
Jisoo之前就曾在SNS上分享过和亲姐姐的合照，让人忍不住感慨这一家的基因实在太强：
而Jisoo还有一个亲哥哥，也是又高又帅堪比明星：
Jisoo哥哥姐姐更多照片可以看这里：BLACKPINK Jisoo基因也太好！ 哥哥姐姐都超美，娇艳少女脸竟是2宝妈？！
突然有点好奇的是，这一家人该是有长成什么样的父母啊XD
（图源：《有为了孩子的国度》节目截图，Jisoo IG）
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