【雷】《蒙面歌王》精靈揭開面具　選歌再度感動全場！

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（有雷慎入）許多人早已猜出身份的《蒙面歌王》精靈在昨天終於揭曉真面目，直到最後都持續證明以歌聲感動人心的實力！

在 MBC 昨晚（29 日）播出的《蒙面歌王》中，五連勝的精靈以 46 票對上 53 票，將第 111 代歌王的位子讓給了「我曾生活的故鄉是漫畫店 撕漫男」，並揭開了自己的真面目。

在這一集中，圭賢選唱了師弟 SHINee 成員鐘鉉的經典歌曲 “Y Si Fuera Ella”，透露自己當年只當了短短兩個月的練習生，沒交到什麼朋友，因此很珍惜鐘鉉這個好友。「在我當兵時發生了那件事，我一直大哭，覺得我明明是哥哥，為什麼沒有多表達自己的心意呢？」圭賢哽咽道：「我一直很希望有朝一日能在電視節目的舞台上跟鐘鉉說『哥很努力地唱了你的歌』，所以準備了這首歌，自己覺得唱得應該還不錯。我想鐘鉉應該聽得很開心吧。」

昨晚圭賢也在 Super Junior 的官方 SNS 上公開了穿著精靈服裝的照片，並表示：「3 個月來在『精靈』的面具下，和觀眾們共度每個週末，我真的很幸福。還記得我看到『就算一邊前滾翻一邊聽都知道是圭賢啊』的留言就笑出來了。」

圭賢回憶道：「一開始成為歌手時，很希望會有很多人認得、喜歡我的聲音，不知不覺我夢想的事情好像稍微實現了，這段時間讓我充滿感激。」他表示：「以後我會更努力成長為讓大家聽見好音樂的歌手。謝謝所有支持我的人。」



（照片與影片來源：MBC、SM Entertainment）

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