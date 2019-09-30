【雷】《蒙面歌王》精灵揭开面具　选歌再度感动全场！

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（有雷慎入）许多人早已猜出身份的《蒙面歌王》精灵在昨天终於揭晓真面目，直到最后都持续证明以歌声感动人心的实力！

在 MBC 昨晚（29 日）播出的《蒙面歌王》中，五连胜的精灵以 46 票对上 53 票，将第 111 代歌王的位子让给了「我曾生活的故乡是漫画店 撕漫男」，并揭开了自己的真面目。

在这一集中，圭贤选唱了师弟 SHINee 成员钟铉的经典歌曲 “Y Si Fuera Ella”，透露自己当年只当了短短两个月的练习生，没交到什么朋友，因此很珍惜钟铉这个好友。「在我当兵时发生了那件事，我一直大哭，觉得我明明是哥哥，为什么没有多表达自己的心意呢？」圭贤哽咽道：「我一直很希望有朝一日能在电视节目的舞台上跟钟铉说『哥很努力地唱了你的歌』，所以准备了这首歌，自己觉得唱得应该还不错。我想钟铉应该听得很开心吧。」

昨晚圭贤也在 Super Junior 的官方 SNS 上公开了穿著精灵服装的照片，并表示：「3 个月来在『精灵』的面具下，和观众们共度每个周末，我真的很幸福。还记得我看到『就算一边前滚翻一边听都知道是圭贤啊』的留言就笑出来了。」

圭贤回忆道：「一开始成为歌手时，很希望会有很多人认得、喜欢我的声音，不知不觉我梦想的事情好像稍微实现了，这段时间让我充满感激。」他表示：「以后我会更努力成长为让大家听见好音乐的歌手。谢谢所有支持我的人。」



（照片与影片来源：MBC、SM Entertainment）

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