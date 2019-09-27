非人氣愛豆團收入有多慘？前Stellar成員敏熙自曝：7年賺的錢不如當直播主播一天賺得多！

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不少青少年都懷抱著當愛豆的夢想，除了本身愛好歌舞之外，渴望站在舞台上展示自己的才華之外，最大的誘惑之一可能就是賺錢容易。

其實現實真的很殘酷，像EXO、BTS防彈少年團、TWICE、Red Velvet等這類高人氣團，收入自然不錯，但競爭激烈的K-POP圈，並不是你出道了就能紅，許多不紅的愛豆團收入低到難以想像。

女團Stellar於2011年出道，2018年解散，前成員敏熙於今年5月轉行當起了直播女BJ，不時和以往的歌迷、新直播粉絲分享近況，有時候還被問及當愛豆時的故事。



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而最近韓網上熱傳的就是「BJ敏熙收入」的話題。她作為BJ開通首個直播的當日人氣就十分火爆，粉絲們打賞的「氣球」足有10萬個，有位粉絲一次性就送了她50656個氣球，直播當時整個螢幕畫面都蓋滿了禮物。按照一個氣球100韓幣的賞金價格來算，10萬個氣球足有1000萬韓幣，除去40%的手續費，剩下的錢就能成敏熙的收入了。



Stellar的另一位成員佳英爆料了全團活動時期的收入，稱：「出道7年賺的錢，每位成員拿到手的還不到1000萬（韓幣）。」她的一席話，也令敏熙當BJ首日收入成為了熱議的焦點，一天BJ竟然賺得了過去7年的錢，確實讓不少粉絲聽了很震驚，原以為愛豆們都很能掙，卻沒想到連一般的兼職生工資都比不上。



得知非人氣愛豆團收入的網民們紛紛留言稱：「聽起來愛豆很風光，掙得還不如我多」、「7年還不到1000萬，怎麼生活呀」、「希望你以後只走花路」、「7年真的很辛苦」等。

註：BJ是韓國網路用語，是直播主播的意思

「圖：NATE」

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