非人气爱豆团收入有多惨？前Stellar成员敏熙自曝：7年赚的钱不如当直播主播一天赚得多！

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不少青少年都怀抱著当爱豆的梦想，除了本身爱好歌舞之外，渴望站在舞台上展示自己的才华之外，最大的诱惑之一可能就是赚钱容易。

其实现实真的很残酷，像EXO、BTS防弹少年团、TWICE、Red Velvet等这类高人气团，收入自然不错，但竞争激烈的K-POP圈，并不是你出道了就能红，许多不红的爱豆团收入低到难以想像。

女团Stellar於2011年出道，2018年解散，前成员敏熙於今年5月转行当起了直播女BJ，不时和以往的歌迷、新直播粉丝分享近况，有时候还被问及当爱豆时的故事。



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而最近韩网上热传的就是「BJ敏熙收入」的话题。她作为BJ开通首个直播的当日人气就十分火爆，粉丝们打赏的「气球」足有10万个，有位粉丝一次性就送了她50656个气球，直播当时整个萤幕画面都盖满了礼物。按照一个气球100韩币的赏金价格来算，10万个气球足有1000万韩币，除去40%的手续费，剩下的钱就能成敏熙的收入了。



Stellar的另一位成员佳英爆料了全团活动时期的收入，称：「出道7年赚的钱，每位成员拿到手的还不到1000万（韩币）。」她的一席话，也令敏熙当BJ首日收入成为了热议的焦点，一天BJ竟然赚得了过去7年的钱，确实让不少粉丝听了很震惊，原以为爱豆们都很能挣，却没想到连一般的兼职生工资都比不上。



得知非人气爱豆团收入的网民们纷纷留言称：「听起来爱豆很风光，挣得还不如我多」、「7年还不到1000万，怎么生活呀」、「希望你以后只走花路」、「7年真的很辛苦」等。

注：BJ是韩国网路用语，是直播主播的意思

「图：NATE」

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