《去冰島的三餐》對於羅PD的「訂閱百萬公約」…申PD：「請大家慢慢訂閱 我會很感激」
綜藝 2019年9月24日 星期二10:25 JiaJia
羅PD直播的時候，申PD可是操碎了心啊！（大笑）比較好奇的是…李壽根和殷志源知道他們「有可能」會去月球嗎？（欸）好想知道他們的反應哦！
由李壽根、殷志源出演的《去冰島的三餐》已於上週五晚間首播，收視率和話題度十足。節目製作人羅PD更通過直播表示：「要是YouTube頻道訂閱人數過百萬，將送他們去月球！」也引發廣大關注。
《新西遊記》的申PD於昨日（23日）接受韓媒採訪時表示，距離百萬訂閱還有一段時間，所以想看看趨勢，同時也感謝大家對節目的喜愛。為了能有足夠時間應對後續，申PD還說：「希望大家可以慢慢的點擊訂閱，我會很感激的」、「之後會和羅PD對於公約進行深入討論」。
《去冰島的三餐》開播時，「채널나나나」訂閱數約莫十萬左右，距離百萬有很大的差距。但羅PD的「百萬訂閱公約」一出，觀眾和網友們熱烈響應，目前為止訂閱數已經突破四十萬。距離節目結束前還有九週，後續究竟會如何發展，也令人好奇。
（圖片來源：tvN《去冰島的三餐》）
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