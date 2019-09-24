《去冰岛的三餐》对於罗PD的「订阅百万公约」…申PD：「请大家慢慢订阅 我会很感激」
综艺 2019年9月24日 星期二10:25 JiaJia
罗PD直播的时候，申PD可是操碎了心啊！（大笑）比较好奇的是…李寿根和殷志源知道他们「有可能」会去月球吗？（唉）好想知道他们的反应哦！
由李寿根、殷志源出演的《去冰岛的三餐》已於上周五晚间首播，收视率和话题度十足。节目制作人罗PD更通过直播表示：「要是YouTube频道订阅人数过百万，将送他们去月球！」也引发广大关注。
《新西游记》的申PD於昨日（23日）接受韩媒采访时表示，距离百万订阅还有一段时间，所以想看看趋势，同时也感谢大家对节目的喜爱。为了能有足够时间应对后续，申PD还说：「希望大家可以慢慢的点击订阅，我会很感激的」、「之后会和罗PD对於公约进行深入讨论」。
《去冰岛的三餐》开播时，「채널나나나」订阅数约莫十万左右，距离百万有很大的差距。但罗PD的「百万订阅公约」一出，观众和网友们热烈响应，目前为止订阅数已经突破四十万。距离节目结束前还有九周，后续究竟会如何发展，也令人好奇。
（图片来源：tvN《去冰岛的三餐》）
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