要当金东旭的站姐没那么容易？要当先看真爱指数有像他们两位那么高吗？XD

追星界的老大非各家的站姐莫属，不少人气爱豆、演员都有自己的站姐，他们能化腐朽为神奇，为粉丝们奉献各种本命的美照。
金东旭，凭藉电影《与神同行》和电视剧《客：The Guest》而事业重回巅峰的他最近人气大爆发，不少人都认为颜值、演技均线上的金东旭是时候该有自己的站姐了，然而粉丝们却发现，当他的站姐太难了， 至於原因嘛，可能是因为以下这几位~
河正宇
金东旭和河正宇因为10年前合作过《国家代表》而熟悉，前两年又陆续合作了《与神同行》系列，算是老相识了。 当河正宇看到金东旭，状态是这样的！ 可爱的气球当然要送给金东旭啦~
我的手坚决不能离开金东旭的身体~
金材昱
还记得哪部经典的韩剧《咖啡王子一号店》吗，金东旭和金材昱都有参演哦。 而2018年两人又合拍了电视剧《客：The Guest》。 不管金东旭说什么，金材昱总是大笑~
金东旭只是拿著麦克风接受采访，金材昱却看著他露出欣慰的「爸爸微笑」~
《客：The Guest》的片场花絮中，金材昱总之看到金东旭就是微笑的~心情十分好~
在片场更是肆无忌惮、正大光明的拍摄，颇有种「我是金东旭私人摄影师」的感觉！
啦啦啦啦啦啦，我牵著金东旭的小手啊~两人要不要这么可爱~
看完大家都明白了吗？ 想当金东旭的站姐，还得先掂量下自己的咖位够不够及真爱指数有没有他们那么高XD~当然，你还得要打得过马东石！！
「图：PANN」
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