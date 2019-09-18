「撕漫男」SF9路云心动登场，令人心跳加速的22秒最新预告公开！

Q：「我们班有这么帅的人吗？」A：「没有…但这出剧有！还不只一个！！！」（新剧《意外发现的一天》主演：路云&金惠允）
MBC 全新水木剧《意外发现的一天》（又译：偶然发现的一天／每周三、四播出），公开了男主角路云所饰演的「13号」登场的心动预告，还有两张全新的双人海报。
本剧改编自人气网漫，讲述患有心脏病的女高中生「银端午」（金惠允 饰）反抗既定命运，收获爱情的故事。端午出身在富裕家庭且又是独生女的她，忽然在某一天发现自己只是漫画中的配角，之后便努力寻找真实的生活与爱情，在过程中遇上了没有名字向路人甲一般的男高中生「13号」（SF9路云 饰），两人展开了一场心跳加速的奇幻罗曼史。
▼最新预告中，「端午」无数次巧遇「13号」，那高挑身材与颜值居然毫无存在感？旁白：「说不定…你的愿望可以实现啊！」、「我们班上有那样个子高又长得帅的人吗？」
▼最新释出的两版双人海报里，风格充满著漫画中那种无限奇幻的色彩，分不清现实与梦境的界线，这场校园爱情究竟会如何展开呢～！？
新剧《意外发现的一天》将在10月2日（三）的 20:55 首播。
（图自：官方海报／MBC drama）
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