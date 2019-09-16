TS 合約問題又一樁！揚言將對 Sleepy 提告

TS 合約問題又一樁！揚言將對 Sleepy 提告

明星   2019年9月16日   星期一12:20   施乃琪   11

和 TS Entertainment 有關的許多藝人都逃不掉合約糾紛，在持續與全烋星纏訟的同時，TS 也預告將對不久前解約、自立門戶的饒舌歌手 Sleepy 提告！

TS Entertainment 昨天（15 日）透露已和旗下歌手 Sleepy 解除了專屬合約：「但懷疑他有貪污廣告收入的嫌疑，因此計畫在 9 月底或 10 月初提起損害賠償請求訴訟。」

Sleepy 於 2006 年以 Untouchable 成員身份出道，在 TS Entertainment 待了十三年之久，今年 5 月時針對公司提起了「專屬合約效力停止」的假處分申請，於 6 月遭首爾西部地方法院駁回，不過雙方目前已處於解約關係。

然而，Sleepy 主張 TS Entertainment 當時並未提供核算收入的資料和實體合約書，已破壞了彼此間的信賴關係，因此執意解約並在最近成立了 PVO Entertainment 且擔任代表一職。


（照片與影片來源：1theK、TVDaily）

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留言/評論
  • Akane Emily
    是提拔RM的那位前輩啊..
    1小時前
  • Annie Yeh
    公司不幫藝人好好宣傳發作品，還一天到晚要告藝人?
    1小時前
  • 張淑樺
    傻眼！！
    1小時前
  • Kar Kei
    Wai Teng 他做的最多的工作就是提告自家艺人🙄
    42分前
  • 林鈺晨
    摧殘旗下藝人的可怕TS
    1小時前
→更多留言...(6)
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