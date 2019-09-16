TS 合約問題又一樁！揚言將對 Sleepy 提告
明星 2019年9月16日 星期一12:20 施乃琪
和 TS Entertainment 有關的許多藝人都逃不掉合約糾紛，在持續與全烋星纏訟的同時，TS 也預告將對不久前解約、自立門戶的饒舌歌手 Sleepy 提告！
TS Entertainment 昨天（15 日）透露已和旗下歌手 Sleepy 解除了專屬合約：「但懷疑他有貪污廣告收入的嫌疑，因此計畫在 9 月底或 10 月初提起損害賠償請求訴訟。」
Sleepy 於 2006 年以 Untouchable 成員身份出道，在 TS Entertainment 待了十三年之久，今年 5 月時針對公司提起了「專屬合約效力停止」的假處分申請，於 6 月遭首爾西部地方法院駁回，不過雙方目前已處於解約關係。
然而，Sleepy 主張 TS Entertainment 當時並未提供核算收入的資料和實體合約書，已破壞了彼此間的信賴關係，因此執意解約並在最近成立了 PVO Entertainment 且擔任代表一職。
（照片與影片來源：1theK、TVDaily）
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