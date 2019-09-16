TS 合约问题又一桩！扬言将对 Sleepy 提告
明星 2019年9月16日 星期一12:20 施乃琪
和 TS Entertainment 有关的许多艺人都逃不掉合约纠纷，在持续与全烋星缠讼的同时，TS 也预告将对不久前解约、自立门户的饶舌歌手 Sleepy 提告！
TS Entertainment 昨天（15 日）透露已和旗下歌手 Sleepy 解除了专属合约：「但怀疑他有贪污广告收入的嫌疑，因此计画在 9 月底或 10 月初提起损害赔偿请求诉讼。」
Sleepy 於 2006 年以 Untouchable 成员身份出道，在 TS Entertainment 待了十三年之久，今年 5 月时针对公司提起了「专属合约效力停止」的假处分申请，於 6 月遭首尔西部地方法院驳回，不过双方目前已处於解约关系。
然而，Sleepy 主张 TS Entertainment 当时并未提供核算收入的资料和实体合约书，已破坏了彼此间的信赖关系，因此执意解约并在最近成立了 PVO Entertainment 且担任代表一职。
（照片与影片来源：1theK、TVDaily）
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