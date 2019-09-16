只播5分鐘的《去冰島的三餐》公開3種版本海報：「我們…吵架的話要罰5萬元…！」
綜藝 2019年9月16日 星期一10:17 JiaJia
雖然一個星期只播5分鐘，感覺李壽根和殷志源什麼事情都做了啊！（大笑） #意想不到的變裝 #好奇這兩位被罰幾次5萬元 #去冰島的三餐
由李壽根、殷志源出演的tvN新綜藝節目《新西遊記外傳：一日三餐—─去冰島的三餐》將於本週五（20日）首播，每週接在《一日三餐－山村篇》後播出5分鐘。在先前的預告中，出演者們多次強調：「特別叮嚀大家，一定要在播出前上完廁所。如果開始了再去上，節目一瞬間就結束了。」
今日（16日），節目組公開3款海報。圖片上的文字分別為：「真實狗血精神Fire！」、「Oh My 兒子」、「我們…吵架的話要罰5萬元！」從海報就展現了不一般的面貌，也引發觀眾們期待。另外，就算播出期間去上廁所也沒關係，因為完整版會在電視台播出後，上傳YouTube「채널나나나」公開！期待壽根小子和志源小子去看冰島小子啦～
（圖片來源：tvN《新西遊記外傳：一日三餐—─去冰島的三餐》）
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Chung Hoi Ching Cheuk Hin Lo要睇返d正能量野🤤
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周芳芳 （Ju Chou）笑屎我了。一定會吵架的啊😂🤣😂
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