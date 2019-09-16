只播5分钟的《去冰岛的三餐》公开3种版本海报：「我们…吵架的话要罚5万元…！」
综艺 2019年9月16日 星期一10:17 JiaJia
虽然一个星期只播5分钟，感觉李寿根和殷志源什么事情都做了啊！（大笑） #意想不到的变装 #好奇这两位被罚几次5万元 #去冰岛的三餐
由李寿根、殷志源出演的tvN新综艺节目《新西游记外传：一日三餐—―去冰岛的三餐》将於本周五（20日）首播，每周接在《一日三餐－山村篇》后播出5分钟。在先前的预告中，出演者们多次强调：「特别叮咛大家，一定要在播出前上完厕所。如果开始了再去上，节目一瞬间就结束了。」
今日（16日），节目组公开3款海报。图片上的文字分别为：「真实狗血精神Fire！」、「Oh My 儿子」、「我们…吵架的话要罚5万元！」从海报就展现了不一般的面貌，也引发观众们期待。另外，就算播出期间去上厕所也没关系，因为完整版会在电视台播出后，上传YouTube「채널나나나」公开！期待寿根小子和志源小子去看冰岛小子啦～
（图片来源：tvN《新西游记外传：一日三餐—―去冰岛的三餐》）
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Yu Chia Hung 冰島來了！！！
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Sammi Ma Jane Leung Melanie Poon
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Chung Hoi Ching Cheuk Hin Lo要睇返d正能量野🤤
1小时前
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周芳芳 （Ju Chou）笑屎我了。一定會吵架的啊😂🤣😂
2小时前