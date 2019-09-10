TWICE 釋出新專輯曲目表　朴軫永再度創作主打歌！

TWICE 釋出新專輯曲目表　朴軫永再度創作主打歌！

KPOP   2019年9月10日   星期二12:22   施乃琪  

不久前師妹 ITZY 才以朴軫永的作品回歸，如今 TWICE 也將再度和老闆合作啦！

JYP Entertainment 在今天中午公開了 TWICE 第八張迷你專輯〈Feel Special〉的曲目表，從同名主打歌、”Rainbow”、”Get Loud”、”Trick It”、”Love Foolish” 到 “21:29” 和韓語版的日語單曲 “Breakthrough”，一共收錄了七首歌曲。

其中最新主打歌 “Feel Special” 由朴軫永親自作詞並參與作曲、寫出 ”KNOCK KNOCK” 的 Collapsedone 負責編曲。如此一來，這也將成為 TWICE 繼 “SIgnal”、”What is Love?” 等歌曲後再度和朴軫永合作的主打歌。

另一方面，今天成員定延的個人預告片也已經公開，快來看看吧！


（照片與影片來源：JYP Entertainment）

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