TWICE 释出新专辑曲目表 朴轸永再度创作主打歌！
KPOP 2019年9月10日 星期二12:22 施乃琪
不久前师妹 ITZY 才以朴轸永的作品回归，如今 TWICE 也将再度和老板合作啦！
JYP Entertainment 在今天中午公开了 TWICE 第八张迷你专辑〈Feel Special〉的曲目表，从同名主打歌、”Rainbow”、”Get Loud”、”Trick It”、”Love Foolish” 到 “21:29” 和韩语版的日语单曲 “Breakthrough”，一共收录了七首歌曲。
其中最新主打歌 “Feel Special” 由朴轸永亲自作词并参与作曲、写出 ”KNOCK KNOCK” 的 Collapsedone 负责编曲。如此一来，这也将成为 TWICE 继 “SIgnal”、”What is Love?” 等歌曲后再度和朴轸永合作的主打歌。
另一方面，今天成员定延的个人预告片也已经公开，快来看看吧！
（照片与影片来源：JYP Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论