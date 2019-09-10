SEVENTEEN 曝光最新主打歌〈毒：Fear〉 11 首新歌亮點公開！
KPOP 2019年9月10日 星期二12:09 施乃琪
再過不到一週就能聽見 SEVENTEEN 的最新正規專輯了，光聽短短的片段就覺得一定會非常精彩啊！
Pledis Entertainment 今天（10 日）釋出了 SEVENTEEN 正規三輯〈An Ode〉的亮點集錦，以早已公開的 “HIT” 揭開序幕，從最新主打歌「毒：Fear」到 “Happy Ending”，每首歌都搶先曝光了 15 秒左右的片段。
〈An Ode〉作為睽違一年一個月的正規專輯，除了按照往例收錄表演、演唱和嘻哈組的歌曲，也有 Joshua、Jun、The 8 和 Vernon 四位有外國背景的成員所帶來的合作。11 首各具特色的新歌搭上拍攝新專輯畫報的幕後花絮，讓人更等不及迎接 SEVENTEEN 的回歸。
另一方面，SEVENTEN 在 16 日回歸當晚也會舉行《SEVENTEEN 正規三輯〈An Ode〉發行紀念 showcase》，屆時別忘了鎖定直播！
（照片與影片來源：Pledis Entertainment）
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