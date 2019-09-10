SEVENTEEN 曝光最新主打歌〈毒：Fear〉 11 首新歌亮点公开！
KPOP 2019年9月10日 星期二12:09 施乃琪
再过不到一周就能听见 SEVENTEEN 的最新正规专辑了，光听短短的片段就觉得一定会非常精彩啊！
Pledis Entertainment 今天（10 日）释出了 SEVENTEEN 正规三辑〈An Ode〉的亮点集锦，以早已公开的 “HIT” 揭开序幕，从最新主打歌「毒：Fear」到 “Happy Ending”，每首歌都抢先曝光了 15 秒左右的片段。
〈An Ode〉作为睽违一年一个月的正规专辑，除了按照往例收录表演、演唱和嘻哈组的歌曲，也有 Joshua、Jun、The 8 和 Vernon 四位有外国背景的成员所带来的合作。11 首各具特色的新歌搭上拍摄新专辑画报的幕后花絮，让人更等不及迎接 SEVENTEEN 的回归。
另一方面，SEVENTEN 在 16 日回归当晚也会举行《SEVENTEEN 正规三辑〈An Ode〉发行纪念 showcase》，届时别忘了锁定直播！
（照片与影片来源：Pledis Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论