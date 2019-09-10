因為是朴敘俊&防彈V的朋友，整個人看起來都不一樣了的Peakboy

大家有看劉在錫主持的《玩什麼好呢》最新一期節目嗎？大神跟音樂人的結合，讓人忍不住一直想看下去啊…。（可以聽到德魯納酒店 OST 的 live 啊）
MBC綜藝節目《玩什麼好呢》以「接力攝影機」開創出新的拍攝模式，而最新的主題則是由劉在錫打出的基本鼓聲節奏，讓音樂人接力創作，難以想像究竟會變成什麼樣的歌曲，還有各領域的音樂人共同創作的可能性無限大，讓觀眾們相當期待。
在9月7日的最新一集中，李笛的創作線傳到了新一代音源強者 Paul Kim 和 Heize 的手中，兩人創作歌詞的過程，如同在看浪漫愛情電影一般，整個房間充滿粉紅泡泡啊～。
▼Paul Kim 唱了韓劇《德魯納酒店》OST《再見》，Heize 則獻唱自己的熱門曲《因為下雨了》，最後很可愛的說了：太緊張了啦～！
劉在錫則注意到了 Paul Kim 請來幫忙的音樂人 Peakboy，原來是朴敘俊、防彈少年團V、朴炯植等人經常一起出去玩的好朋友，一起觀看這個片段的李笛和柳喜烈則忍不住感嘆說：「忽然覺得（Peakboy）整個人看起來不一樣了呢！」、「長得很帥呢～」
▼劉在錫認出 Peakboy 的節目片段：
大家有認出他是誰嗎～！？
（圖自：MBCentertainment）
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