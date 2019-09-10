因为是朴叙俊&防弹V的朋友，整个人看起来都不一样了的Peakboy

大家有看刘在锡主持的《玩什么好呢》最新一期节目吗？大神跟音乐人的结合，让人忍不住一直想看下去啊…。（可以听到德鲁纳酒店 OST 的 live 啊）
MBC综艺节目《玩什么好呢》以「接力摄影机」开创出新的拍摄模式，而最新的主题则是由刘在锡打出的基本鼓声节奏，让音乐人接力创作，难以想像究竟会变成什么样的歌曲，还有各领域的音乐人共同创作的可能性无限大，让观众们相当期待。
在9月7日的最新一集中，李笛的创作线传到了新一代音源强者 Paul Kim 和 Heize 的手中，两人创作歌词的过程，如同在看浪漫爱情电影一般，整个房间充满粉红泡泡啊～。
▼Paul Kim 唱了韩剧《德鲁纳酒店》OST《再见》，Heize 则献唱自己的热门曲《因为下雨了》，最后很可爱的说了：太紧张了啦～！
刘在锡则注意到了 Paul Kim 请来帮忙的音乐人 Peakboy，原来是朴叙俊、防弹少年团V、朴炯植等人经常一起出去玩的好朋友，一起观看这个片段的李笛和柳喜烈则忍不住感叹说：「忽然觉得（Peakboy）整个人看起来不一样了呢！」、「长得很帅呢～」
▼刘在锡认出 Peakboy 的节目片段：
大家有认出他是谁吗～！？
（图自：MBCentertainment）
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