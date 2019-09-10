繼「姐錢巨多」之後李孝利又創造了名言：感覺味覺在喪失，是因為Kiss好了XD

李孝利，結婚後的她除了《孝利家民宿》、《Camping Club》節目之外，鮮少在公眾場合亮相。自「我可是李孝利，姐錢巨多」言論之後，她有創造出了另一條新名言。
由K-POP初代精靈fin.k.l重組合體亮相的《Camping Club》正在熱播中，最新一期中李孝利就坦露了關於KISS的苦惱。
結束野營的fin.k.l成員們一起吃飯，途中李孝利突然表示：「感覺味覺一直在消失。 是因為最近沒有Kiss嗎，沒有仔細地用舌頭，Kiss對健康很有好處....」
聽到這裡李真回答：「姐姐不Kiss嗎？ 對我來說Kiss就是日常生活啊。 」一席話讓李孝利很堂皇，解釋：「經常BOBO，每天都會，但不知道是不是因為每天都睡在一起，關係太過緊密了，反而不會Kiss了，直接進入正題。 」兩人的19禁對話聽得周圍的人也面紅耳赤。
李孝利當年和李尚順結婚時，幾乎所有的媒體都說是女神下嫁給了又窮又醜的男人，很多人也不看好這對無論是事業、還是經濟基礎都不對等的情侶。 直到看過《孝利家民宿》之後，大家才意識到李孝利真的嫁對人了，李尚順總能安撫住老婆，這對夫妻的相處模式又像是戀人又像是好友，日常就和新婚一樣羞羞答答、膩膩歪歪、甜到人神共憤。
「圖：《Radio Star》、《孝利家民宿》、《Camping Club》」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究