我爸是國會議員！Rapper NO:EL屢坑爹：性買賣+酒駕撞人逃逸+未成年吸煙

韓國Rapper NO:EL被爆酒駕撞人，還牽扯出了父親，自由韓國黨議員張濟元。
首爾麻浦警察署7日稱，當天淩晨2時許，NO:EL（本名：張龍俊）駕駛一輛賓士AMG GT高級轎車在一處路口與摩托車相撞，導致摩托車主輕傷。 事故發生時，張龍俊血液中酒精濃度為0.08%，屬於吊銷駕照水準。張龍俊最初向警方否認事故發生時是由本人駕車，7日當天有一名30歲男性到警局「頂包」。張龍俊在接受警方調查過程中強調，自己父親是國會議員，並表示願意支付1000萬韓元「私了」此事。 事情發生後，張濟元在社交媒體上就有關事件表達歉意。2000年出生的NO:EL，今年還不滿20周歲，因為酒駕撞人成了韓國娛樂圈年紀最小的酒駕肇事者。
這已經不是NO:EL第一次坑爹，本次的酒駕撞人的消息曝光後，就有網民爆料NO:EL曾通過網路軟體招嫖，聊天記錄不堪入目。 此外，他還曾在公園裡對著女性雕塑做出類似性行為的動作、未成年時就抽煙喝酒，照片被公開在網路上之後引起不小的爭議。還在SNS上炫耀價值3億韓幣的高級轎車，引發廣大民眾的不快。
「圖：NATE」
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