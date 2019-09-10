我爸是国会议员！Rapper NO:EL屡坑爹：性买卖+酒驾撞人逃逸+未成年吸烟

韩国Rapper NO:EL被爆酒驾撞人，还牵扯出了父亲，自由韩国党议员张济元。
首尔麻浦警察署7日称，当天淩晨2时许，NO:EL（本名：张龙俊）驾驶一辆宾士AMG GT高级轿车在一处路口与摩托车相撞，导致摩托车主轻伤。 事故发生时，张龙俊血液中酒精浓度为0.08%，属於吊销驾照水准。张龙俊最初向警方否认事故发生时是由本人驾车，7日当天有一名30岁男性到警局「顶包」。张龙俊在接受警方调查过程中强调，自己父亲是国会议员，并表示愿意支付1000万韩元「私了」此事。 事情发生后，张济元在社交媒体上就有关事件表达歉意。2000年出生的NO:EL，今年还不满20周岁，因为酒驾撞人成了韩国娱乐圈年纪最小的酒驾肇事者。
这已经不是NO:EL第一次坑爹，本次的酒驾撞人的消息曝光后，就有网民爆料NO:EL曾通过网路软体招嫖，聊天记录不堪入目。 此外，他还曾在公园里对著女性雕塑做出类似性行为的动作、未成年时就抽烟喝酒，照片被公开在网路上之后引起不小的争议。还在SNS上炫耀价值3亿韩币的高级轿车，引发广大民众的不快。
「图：NATE」
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