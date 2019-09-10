继「姐钱巨多」之后李孝利又创造了名言：感觉味觉在丧失，是因为Kiss好了XD

李孝利，结婚后的她除了《孝利家民宿》、《Camping Club》节目之外，鲜少在公众场合亮相。自「我可是李孝利，姐钱巨多」言论之后，她有创造出了另一条新名言。
由K-POP初代精灵fin.k.l重组合体亮相的《Camping Club》正在热播中，最新一期中李孝利就坦露了关於KISS的苦恼。
结束野营的fin.k.l成员们一起吃饭，途中李孝利突然表示：「感觉味觉一直在消失。 是因为最近没有Kiss吗，没有仔细地用舌头，Kiss对健康很有好处....」
听到这里李真回答：「姐姐不Kiss吗？ 对我来说Kiss就是日常生活啊。 」一席话让李孝利很堂皇，解释：「经常BOBO，每天都会，但不知道是不是因为每天都睡在一起，关系太过紧密了，反而不会Kiss了，直接进入正题。 」两人的19禁对话听得周围的人也面红耳赤。
李孝利当年和李尚顺结婚时，几乎所有的媒体都说是女神下嫁给了又穷又丑的男人，很多人也不看好这对无论是事业、还是经济基础都不对等的情侣。 直到看过《孝利家民宿》之后，大家才意识到李孝利真的嫁对人了，李尚顺总能安抚住老婆，这对夫妻的相处模式又像是恋人又像是好友，日常就和新婚一样羞羞答答、腻腻歪歪、甜到人神共愤。
「图：《Radio Star》、《孝利家民宿》、《Camping Club》」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究