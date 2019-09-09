對AMRY們來說是個好消息！ BTS防彈少年團決定同時期入伍，縮短空白期

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作為義務制兵役國家，韓國的男愛豆們避免不了的命運就是要履行國防義務，服役18個月。 而隨著新兵役法的頒佈，愛豆們也很難將兵役時間推遲，2020年又有一大批愛豆即將入伍。

人氣享譽全球的防彈少年團共有7名成員，大哥JIN1992年出生，入伍在即，剩餘的6名成員也要陸續入伍。如果像其他男團一樣，按照各自的適齡期入伍，他們的空白期將長達4~10年， 難以想像接近10年的長時間裡ARMY們看不到完整體的防彈少年團是有多麼的紮心。



不過最近有消息傳出7名成員將在差不多的時期裡一起入伍，盡最大可能縮短空白期。 某娛樂圈業界人士透露：「比起個人活動，7人更傾心於完整體活動，因此都希望盡可能縮短空白期，最終一致決定在差不多的時期裡一起入伍。 」

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今年4月接受美國CBS採訪時，成員們就曾透露過：「為作為韓國人感到自豪，已做好若國家召喚隨時入伍履行義務的準備。 」

「圖：NATE」

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