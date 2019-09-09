对AMRY们来说是个好消息！ BTS防弹少年团决定同时期入伍，缩短空白期

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作为义务制兵役国家，韩国的男爱豆们避免不了的命运就是要履行国防义务，服役18个月。 而随著新兵役法的颁布，爱豆们也很难将兵役时间推迟，2020年又有一大批爱豆即将入伍。

人气享誉全球的防弹少年团共有7名成员，大哥JIN1992年出生，入伍在即，剩余的6名成员也要陆续入伍。如果像其他男团一样，按照各自的适龄期入伍，他们的空白期将长达4~10年， 难以想像接近10年的长时间里ARMY们看不到完整体的防弹少年团是有多么的扎心。



不过最近有消息传出7名成员将在差不多的时期里一起入伍，尽最大可能缩短空白期。 某娱乐圈业界人士透露：「比起个人活动，7人更倾心於完整体活动，因此都希望尽可能缩短空白期，最终一致决定在差不多的时期里一起入伍。 」

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今年4月接受美国CBS采访时，成员们就曾透露过：「为作为韩国人感到自豪，已做好若国家召唤随时入伍履行义务的准备。 」

「图：NATE」

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