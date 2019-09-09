【有片】梁世宗、禹棹煥、雪炫、張赫等主演JTBC《我的國家》下月4日首播！陸續公開海報、預告 邕聖祐&金香起《18歲的瞬間》今日結束全部拍攝 明晚播出大結局！ 到弘大的NIKE SNKRS幫你的愛鞋刻上名字吧 對AMRY們來說是個好消息！ BTS防彈少年團決定同時期入伍，縮短空白期 1分鐘帶你看《德魯納酒店》張滿月80套服裝！背後大功臣被找出，IU高貴服裝全靠她 愛豆演唱會上99%都會發生這件事！其實都是粉絲的「錯」 TWICE 新專輯開始倒數！閃電公開回歸預告 被網友問道：為什麼笑的時候眼睛不笑的張成奎 又一位美美長大的童星！《來了！張寶利》「雨丹」今年15歲啦，美貌不輸金賽綸

《德魯納酒店》完美殺青，這部熱播劇給你留下最深的的印象是什麼？ 是張滿月和具燦星的虐心愛情，還是青明1300年的守候，亦或是每一位亡者背後的故事？

當然，以上所說的每一點都是劇情推動的重要元素，但不少女觀眾追看這部劇的第一動力就是IU的顏值和精美服裝吧。 每集出場至少換10套，可復古、可現代、可性感、可端莊、可優雅、可朋克，就沒見過IU穿過重複的衣服，就更別提沒換一次妝就換美甲、首飾、帽子等了。 「張滿月同款」、「IU同款」、「德魯納造型」等也火速登上韓網熱搜。



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而這一切的背後都藏著一位大功臣，是她讓觀眾們看到了張滿月的多重魅力，她就是服裝師盧珠喜（音譯）。 自從劇集播出後，她的時尚品味和搭配功底備受大眾注， 連IG上的粉絲數都大大上升了呢！



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IU扮演的張滿月是一個跨越了1300年歲月的「活死人」，從古裝、到近代Look，再到現代裝，時尚跨度可謂巨大，但盧珠喜就用獨特的審美觀打造了每一個時期的滿月，無不讓人驚歎：滿月社長怎麼這麼美！！ 除了IU自身顏值高之外，服裝師真的功不可沒。



據韓國媒體報導，IU每集的造型費平均超過1千萬韓幣，從吃丸子年糕時的年糕裝、到吃野菜飯的套裝，可見造型師的搭配小心思~



盧珠喜除了會分享張滿月的造型之外，還會曬出自己的日常生活照，私下裡也是一位裝扮幹練隨性的小姐姐，很值得年輕女生模仿哦~小姐姐已經結婚，時不時地還會公開老公和寶寶的照片。



「圖：《德魯納酒店》、盧珠喜IG」

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