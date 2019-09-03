金鍾國《RM》記者會上看似腰痛不適，弟弟們急上前攙扶！
綜藝 2019年9月3日 星期二13:33 MiJimin
終於明白為什麼金鍾國總是靠著旁邊的人的肩膀了…，想想都覺得心疼…。
SBS 熱門綜藝節目《Running Man》終於迎來了９週年的韓國粉絲見面會，成員與合作歌手們一起接受了媒體記者的採訪。
但在採訪的後半期間，金鍾國默默倚靠著梁世燦，在坐下來給記者們拍照時，還忽然跌坐在地上（10:20），似乎連蹲下都很困難，也始終保持微笑。
▼採訪片段：
看出金鍾國身體不舒服，再站起來時李光洙和梁世燦第一時間向前將他扶起來，真的是很暖心的舉動啊～！
金鍾國一直以來都受脊椎側彎之苦，有時甚至腰痛到不行還是努力撐著，也曾公開過自己的X光照，選擇好好運動鍛鍊自己的身體，真的非常勵志。
想到之前曾在節目上開玩笑說，金鍾國喜歡靠著旁邊的人，把那個人當扶手，現在回想起來，或許就是因為腰痛，才會習慣性倚靠著旁邊的人。
（圖自：SBS ENTER PLAY／SBS Running Man）
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