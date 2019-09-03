金钟国《RM》记者会上看似腰痛不适，弟弟们急上前搀扶！
综艺 2019年9月3日 星期二13:33 MiJimin
终於明白为什么金钟国总是靠著旁边的人的肩膀了…，想想都觉得心疼…。
SBS 热门综艺节目《Running Man》终於迎来了９周年的韩国粉丝见面会，成员与合作歌手们一起接受了媒体记者的采访。
但在采访的后半期间，金钟国默默倚靠著梁世灿，在坐下来给记者们拍照时，还忽然跌坐在地上（10:20），似乎连蹲下都很困难，也始终保持微笑。
▼采访片段：
看出金钟国身体不舒服，再站起来时李光洙和梁世灿第一时间向前将他扶起来，真的是很暖心的举动啊～！
金钟国一直以来都受脊椎侧弯之苦，有时甚至腰痛到不行还是努力撑著，也曾公开过自己的X光照，选择好好运动锻炼自己的身体，真的非常励志。
想到之前曾在节目上开玩笑说，金钟国喜欢靠著旁边的人，把那个人当扶手，现在回想起来，或许就是因为腰痛，才会习惯性倚靠著旁边的人。
（图自：SBS ENTER PLAY／SBS Running Man）
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