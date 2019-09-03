《聽見傳聞Show》爆金宇彬&新慜娥最新動態：或將明後年結婚，金宇彬很快要復出

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娛樂圈裡甜蜜的愛情有不少，但說起最感人最暖心的一對莫過於金宇彬和新慜娥了。

日前，《聽見傳聞Show》節目就深扒了熱戀5年的金宇彬和新慜娥的暖人愛情故事。 2015年兩人公開戀情之時，這對高顏值CP就引爆火熱話題。 而他們的愛情更是在2017年金宇彬透露患癌暫退娛樂圈，新慜娥始終不離不棄之後贏得了更多的掌聲。

節目中，一位記者嘉賓表示：「新慜娥是真的愛金宇彬，才能如此守在他身邊。 她還住在離金宇彬家距離10分鐘的地方，這也是為了能夠更好的照顧對方吧。 」



熟悉金宇彬的洪錫天則稱：「兩人剛談戀愛的時候很在意別人的目光，尤其是金宇彬，交換使用2輛車去約會，過生日的時候會約很晚見面。 」金宇彬和新慜娥交往期間雖然數次爆出分手，但記者們調侃：「差不多一年傳一次，可能是因為姐弟戀、生病的關係，再加上金宇彬還沒有復出，很多人好奇他的近況，於是會傳得更兇。 」

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外界分手傳聞不斷，而真實的情況卻是他們情比金堅，有記者爆料稱據兩人的好友之間已經傳出他們可能很快要結婚的消息，「兩人的好友透露可能明後年就會要結婚。 金宇彬的話應該是在身體狀態重回正軌之後就會提出結婚吧。 」

洪錫天還公開了和金宇彬經紀公司人士的交談內幕，稱：「這是個讓人開心的好消息，前兩天我見了金宇彬公司的人，說他正準備復出，當下的他正處於打造最佳身體狀態的時候，說還在挑選到底要以哪部作品回歸。 我還聽說金宇彬和新慜娥的情路順暢，兩人非常甜蜜，看得旁人都眼饞。 」

「圖：《聽見傳聞Show》」

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