《听见传闻Show》爆金宇彬&新慜娥最新动态：或将明后年结婚，金宇彬很快要复出

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娱乐圈里甜蜜的爱情有不少，但说起最感人最暖心的一对莫过於金宇彬和新慜娥了。

日前，《听见传闻Show》节目就深扒了热恋5年的金宇彬和新慜娥的暖人爱情故事。 2015年两人公开恋情之时，这对高颜值CP就引爆火热话题。 而他们的爱情更是在2017年金宇彬透露患癌暂退娱乐圈，新慜娥始终不离不弃之后赢得了更多的掌声。

节目中，一位记者嘉宾表示：「新慜娥是真的爱金宇彬，才能如此守在他身边。 她还住在离金宇彬家距离10分钟的地方，这也是为了能够更好的照顾对方吧。 」



熟悉金宇彬的洪锡天则称：「两人刚谈恋爱的时候很在意别人的目光，尤其是金宇彬，交换使用2辆车去约会，过生日的时候会约很晚见面。 」金宇彬和新慜娥交往期间虽然数次爆出分手，但记者们调侃：「差不多一年传一次，可能是因为姐弟恋、生病的关系，再加上金宇彬还没有复出，很多人好奇他的近况，於是会传得更凶。 」

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外界分手传闻不断，而真实的情况却是他们情比金坚，有记者爆料称据两人的好友之间已经传出他们可能很快要结婚的消息，「两人的好友透露可能明后年就会要结婚。 金宇彬的话应该是在身体状态重回正轨之后就会提出结婚吧。 」

洪锡天还公开了和金宇彬经纪公司人士的交谈内幕，称：「这是个让人开心的好消息，前两天我见了金宇彬公司的人，说他正准备复出，当下的他正处於打造最佳身体状态的时候，说还在挑选到底要以哪部作品回归。 我还听说金宇彬和新慜娥的情路顺畅，两人非常甜蜜，看得旁人都眼馋。 」

「图：《听见传闻Show》」

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