EXO CHEN时隔6个月再携SOLO专辑回归歌坛！昨日（28日）现身釜山演唱新歌 预计10月发行
KPOP 2019年8月29日 星期四11:44 JiaJia
太惊喜！没想到这么快就能看到EXO CHEN的第2张SOLO专辑诞生～
EXO CHEN於今年（2019年）4月发表首张SOLO专辑《April, and a flower》，其主打曲《Beautiful Goodbye》获得好评及佳绩。
而今日（29日），据韩国媒体取材，CHEN在这段时间抽空准备新专辑，第2张SOLO专辑有望於10月初发表，目前正在进行收尾工作，引发期待。
另外，昨晚有不少粉丝通过SNS公开CHEN和权正烈现身釜山的影片，两人带来合作表演。据了解，CHEN继XIUMIN后正在拍摄V LIVE节目《Heart 4 U》，预计10月、11月首播。而新专辑收录曲之一《널 안지 않을 수 있어야지》也通过路演的方式呈现，令粉丝相当惊喜。
（图片来源：SMTOWN；影片来源：Twitter＠carly61x21）
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