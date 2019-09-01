【影评】《驱魔使者》：或许...会有下集？！

电影《驱魔使者》译名已经令人不奇然联想起《魔间行者》(Constantine)和《驱魔人》(The Exorcist)，而这个故事又的确跟天主教以及驱魔有关，不过故事没有《魔间行者》般有那么圣经的人物出现，重心放在主角朴勇厚(朴叙俊 饰)在宗教信仰上的挣扎以至重新接纳。
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宣传上以《与神同行》特技班底制作作为卖点，但这次的视觉效果其实更为出色，因为比起两部前作更能融入真实情境，反而没有《与神同行》中某一些场景的「穿崩位」。
回说故事主题，朴勇厚生於虔诚天主教家庭，但警察父亲因执行任务出意外而身故，令他对天主教的种种失去信任，此处巧合跟《耶稣真系落左嚟》(Jesus)可以作少许对读，不过朴勇厚的故事是由经历实践去脱胎换骨，重拾宗教意义；而《耶稣真系落左嚟》则是成长阶段中的一点创伤，从中反思宗教信仰。
朴勇厚当初跌进恶魔怀抱，然而成长后又偶然在手上出现「圣痕」(耶稣被钉十字架后的伤痕)，让他成为游走神圣与恶魔能力之中。当然始终是商业娱乐电影，描写其信仰挣扎不算深入，还需要兼顾不少打斗场面满足追求官能刺激的观众。
至於资历深厚的安圣基则饰演驱魔能手安神父，他每次念经的冷静沉稳都是看得赏心悦目，还有戏外跟朴叙俊十分友好的崔宇植客串戆直神父，或许会成为下集的主角。
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