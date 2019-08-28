新劇《意外發現的一天》路雲&金惠允「32公分的超萌身高差」漫畫主人公登場！
韓劇 2019年8月28日 星期三11:42 MiJimin
（情侶劇照）劇組透露這兩人的互動很棒，好期待開播啊～！！！
預計在九月下旬首播的 MBC 全新水木劇《意外發現的一天》（每週三、四播出），公開了男女主人公 SF9 路雲和金惠允的情侶劇照，兩人將展開一場與其他校園愛情劇不同的奇幻羅曼史。
《意外發現的一天》改編自人氣網漫，講述女高中生「銀端午」反抗既定命運，收穫愛情的故事。
金惠允飾演有錢人家的獨生女「銀端午」，是個患有心臟病的女高中生。但卻在某天發現身邊出現了一些奇怪的事情，並意識到自己其實是漫畫中的一個角色，之後便努力尋找真實的生活與愛情，在過程中遇上了「13號」，兩人展開了一場心跳加速的羅曼史。
路雲飾演純情漫畫中，沒有名字被稱為「13號」的角色，就讀2年7班學號為「13號」的男高中生。
公開的劇照中，有兩人【校服】與【私服】的造型，拍攝現場也流竄著曖昧的氛圍，而身高192公分的路雲和160公分金惠允，也可以期待一下兩人未來將公開的劇照中，會呈現出超萌32公分身高差的甜蜜感。
新劇《意外發現的一天》將於九月下旬首播，接檔《新入史官丘海昤》。
（圖自：官方劇照）
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