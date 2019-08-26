TWICE預計在9月底帶著新專輯回歸！Mina是否參與回歸？JYP回應：「以恢復健康為優先！」
KPOP 2019年8月26日 星期一14:36 Yuan
這次會以什麼樣的風格回歸，也讓人期待呢！也希望Mina先好好休息啦～
今日，JYP表示：「TWICE正在為9月底的回歸做準備，但具體的日期還沒有確定，確定之後會正式通知的。」因健康問題中斷活動的Mina，日前在媽媽的陪同下回到韓國，她是否回參與這次的活動，JYP也回應：「以恢復健康為優先。」
（相關新聞：因健康問題中斷活動的TWICE成員Mina，在媽媽陪同下回韓國！JYP：「沒有特別的理由或日程，正在休息中！」
）
TWICE在今年4月發行了《Fancy》，若9月底回歸也是他們時隔4個月回歸。日前更公開了正在拍攝新曲MV的消息，每次回歸都引發許多討論的她們，這次會以什麼樣的風格回歸，也備受關注。
TWICE除了韓國、日本的活動外，日前也有巡迴演唱會，密集的行程讓不少粉絲表示：「希望她們能好好休息」、「行程真的超多」、「會不會太累了」等等。
（圖：JYP、TVDaily）
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