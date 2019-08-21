2020 的BTS防彈少年團如何影響產業？相關電視劇、新遊戲都在計劃中！
KPOP 2019年8月21日 星期三09:39 施乃琪
防彈少年團音樂的獨特之處除了旋律和歌詞，還有引人入勝的世界觀。繼小說以後，明年還有望看見由他們的世界觀發展的電視劇！
今天（21 日）上午，Big Hit Entertainment 的共同代表房時爀和尹晳俊攜手在首爾召開了《與共同體攜手，Big Hit Entertainment 公司說明會》。席間房時爀透露，目前有計劃與國內知名電視劇製作公司合作。
「我們正在在和國內知名電視劇製作公司商討，以防彈是年團的世界觀為基礎打造電視劇，目標是在 2020 年下旬推出；除此之外，也正在和 NETMARBLE 準備含有故事劇情的 新 IP 遊戲計畫。」今年防彈少年團首度和 NETMARBLE 聯手推出手機遊戲 “BTS World”，不僅下載量驚人，附帶發行的原聲帶也躍上告示牌榜單。
不僅如此，房時爀也透露了 Big Hit 公司革新的目標：「Big Hit 期望在生產、擴張既定附加價值的過程中引起變化，增加銷售並擴大市場規模，一方面改善了系統，同時也改善從業人員的生活品質。」
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）
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