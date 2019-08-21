2020 的BTS防弹少年团如何影响产业？相关电视剧、新游戏都在计划中！

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防弹少年团音乐的独特之处除了旋律和歌词，还有引人入胜的世界观。继小说以后，明年还有望看见由他们的世界观发展的电视剧！

今天（21 日）上午，Big Hit Entertainment 的共同代表房时爀和尹晳俊携手在首尔召开了《与共同体携手，Big Hit Entertainment 公司说明会》。席间房时爀透露，目前有计划与国内知名电视剧制作公司合作。

「我们正在在和国内知名电视剧制作公司商讨，以防弹是年团的世界观为基础打造电视剧，目标是在 2020 年下旬推出；除此之外，也正在和 NETMARBLE 准备含有故事剧情的 新 IP 游戏计画。」今年防弹少年团首度和 NETMARBLE 联手推出手机游戏 “BTS World”，不仅下载量惊人，附带发行的原声带也跃上告示牌榜单。



不仅如此，房时爀也透露了 Big Hit 公司革新的目标：「Big Hit 期望在生产、扩张既定附加价值的过程中引起变化，增加销售并扩大市场规模，一方面改善了系统，同时也改善从业人员的生活品质。」



（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）

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