BTS防彈少年團演唱會太搶手 黃牛詐騙近 5 億韓元！ 女團廝殺《Queendom》釋出MAMAMOO、AOA、(G)I-DLE、Lovelyz的開場舞影片 讚兒要當哥哥了！崔敏煥♥金律喜迎來二胎 爸爸親自通過SNS分享喜訊 Monsta X 英語單曲〈Who Do U Love?〉新成績 躍上告示牌 Pop Songs 榜！ 交往7年依舊甜蜜♥鄭敬淏、秀英到電影院觀看《極限逃生》，還選有舞台問候的場次為潤娥應援！ 《小森林》首播收視開紅盤！李瑞鎮、李昇基、朴娜萊、庭沼珉在大自然中 使出渾身解數「帶孩子」 BLACKPINK Rosé 送上咖啡車 為惠利新劇應援！ 請夏與出道單曲創作人 Grizzly 再度合作 這次要推出對唱曲！ 讓觀眾苦等一年的《Busted！明星來解謎》第二季終於將在9月播出！ 李鎭赫首版個人雜誌寫真公開！ 犀利質感酷美男 孔曉振、姜河那等主演KBS新劇《山茶花開時》公開劇本閱讀現場！預計下月（9月）首播 工作狂防彈少年團BTS的「放長假」近況：留在公司開會&寫歌&直播 SBS將推出中秋特輯《BTS綜藝編年史》展現防彈少年團過往的多樣魅力～ 池昌旭、元真兒主演tvN新劇《請融化我》公開首波劇照！將接檔《阿斯達年代記》第3部於下月底（9月）首播 《浪客行》定檔9月20日重磅開播！秀智變黑特工李昇基成武替，能否再續《九家之書》情緣？ 玄彬、孫藝珍等主演tvN新劇《愛的迫降》公開劇本閱讀現場！將接檔《請融化我》於11月首播 該換手機桌布了！SJ利特限時動態公開「巧克力腹肌」讓粉絲們鼻血直流～ 「申PD一出手就是品質保證」下半年的《機智的醫生生活》光看主演陣容就令人期待了！ 顏值、身材、唱歌、跳舞、演技均在線的邕聖祐...你竟然不會這個？ SEVENTEEN新歌分配：13名成員誰唱的部分最多？ 姜丹尼爾❤志效秘戀時期的那些隱秘小事：拿鏡子反射就為了看女友！ 宋智孝PO照感謝粉絲為她慶生 笑容超甜！

《山茶花開時》為孔曉振繼《嫉妒的化身》後時隔3年的電視劇，加上是姜河那退伍後首部回歸小螢幕的作品，還有一眾演技派演員加盟，好期待9月的到來～





預計於今年（2019年）9月首播的KBS新劇《山茶花開時》，由《任意依戀》、《你也是人類嗎》車榮勳導演執導，《三流之路》林尚春編劇執筆，以「山茶花」為中心，是一部融合愛情、懸疑和搞笑的複合型電視劇。主演為孔曉振和姜河那，近期公開劇本閱讀現場。



孔曉振飾演「東柏」，她是一名不屈不饒、努力過好自己人生的女性；姜河那飾演「黃龍植」，雖然正義滿滿卻沒有對策、雖然土氣粗俗卻莫名性感的人物，無條件鼓勵並支持被封閉在偏見裡的東柏，不停對她說：「妳做得很好！妳好棒、妳最厲害！」

金知碩飾演「姜鐘烈」，是一名明星棒球選手，也是活躍在育兒節目裡的「女兒傻瓜」；池伊秀飾演SNS明星「Jessica」，是姜鐘烈的妻子。雖然他們看上去是「放閃名人夫妻」，現實卻不是如此。當電視臺的攝影機一關閉，他們就變成連對話都沒有的「陌路夫妻」。

吳正世飾演「盧圭泰」，有望競選下任郡長，是村裡唯一一位驗光師。廉惠蘭飾演「洪子英」，是盧圭泰的妻子，為村裡唯一一位精英律師。圭泰對總是指責自己的妻子感到自卑，而子英對總在外面遊蕩的丈夫起疑心。



不只如此，還有孫淡妃、高斗心和金善映等演員加盟。劇組與演員們將在今年秋天展現給觀眾們最溫暖、最愉快的羅曼史，一個充滿人情味的故事。敬請期待。

（圖片來源：KBS《山茶花開時》）

寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞