孔曉振、姜河那等主演KBS新劇《山茶花開時》公開劇本閱讀現場！預計下月（9月）首播
韓劇 2019年8月16日 星期五11:18 JiaJia
《山茶花開時》為孔曉振繼《嫉妒的化身》後時隔3年的電視劇，加上是姜河那退伍後首部回歸小螢幕的作品，還有一眾演技派演員加盟，好期待9月的到來～
預計於今年（2019年）9月首播的KBS新劇《山茶花開時》，由《任意依戀》、《你也是人類嗎》車榮勳導演執導，《三流之路》林尚春編劇執筆，以「山茶花」為中心，是一部融合愛情、懸疑和搞笑的複合型電視劇。主演為孔曉振和姜河那，近期公開劇本閱讀現場。
孔曉振飾演「東柏」，她是一名不屈不饒、努力過好自己人生的女性；姜河那飾演「黃龍植」，雖然正義滿滿卻沒有對策、雖然土氣粗俗卻莫名性感的人物，無條件鼓勵並支持被封閉在偏見裡的東柏，不停對她說：「妳做得很好！妳好棒、妳最厲害！」
金知碩飾演「姜鐘烈」，是一名明星棒球選手，也是活躍在育兒節目裡的「女兒傻瓜」；池伊秀飾演SNS明星「Jessica」，是姜鐘烈的妻子。雖然他們看上去是「放閃名人夫妻」，現實卻不是如此。當電視臺的攝影機一關閉，他們就變成連對話都沒有的「陌路夫妻」。
吳正世飾演「盧圭泰」，有望競選下任郡長，是村裡唯一一位驗光師。廉惠蘭飾演「洪子英」，是盧圭泰的妻子，為村裡唯一一位精英律師。圭泰對總是指責自己的妻子感到自卑，而子英對總在外面遊蕩的丈夫起疑心。
不只如此，還有孫淡妃、高斗心和金善映等演員加盟。劇組與演員們將在今年秋天展現給觀眾們最溫暖、最愉快的羅曼史，一個充滿人情味的故事。敬請期待。
（圖片來源：KBS《山茶花開時》）
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