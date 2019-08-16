孔晓振、姜河那等主演KBS新剧《山茶花开时》公开剧本阅读现场！预计下月（9月）首播
韩剧 2019年8月16日 星期五11:18 JiaJia
《山茶花开时》为孔晓振继《嫉妒的化身》后时隔3年的电视剧，加上是姜河那退伍后首部回归小萤幕的作品，还有一众演技派演员加盟，好期待9月的到来～
预计於今年（2019年）9月首播的KBS新剧《山茶花开时》，由《任意依恋》、《你也是人类吗》车荣勋导演执导，《三流之路》林尚春编剧执笔，以「山茶花」为中心，是一部融合爱情、悬疑和搞笑的复合型电视剧。主演为孔晓振和姜河那，近期公开剧本阅读现场。
孔晓振饰演「东柏」，她是一名不屈不饶、努力过好自己人生的女性；姜河那饰演「黄龙植」，虽然正义满满却没有对策、虽然土气粗俗却莫名性感的人物，无条件鼓励并支持被封闭在偏见里的东柏，不停对她说：「你做得很好！你好棒、你最厉害！」
金知硕饰演「姜钟烈」，是一名明星棒球选手，也是活跃在育儿节目里的「女儿傻瓜」；池伊秀饰演SNS明星「Jessica」，是姜钟烈的妻子。虽然他们看上去是「放闪名人夫妻」，现实却不是如此。当电视台的摄影机一关闭，他们就变成连对话都没有的「陌路夫妻」。
吴正世饰演「卢圭泰」，有望竞选下任郡长，是村里唯一一位验光师。廉惠兰饰演「洪子英」，是卢圭泰的妻子，为村里唯一一位精英律师。圭泰对总是指责自己的妻子感到自卑，而子英对总在外面游荡的丈夫起疑心。
不只如此，还有孙淡妃、高斗心和金善映等演员加盟。剧组与演员们将在今年秋天展现给观众们最温暖、最愉快的罗曼史，一个充满人情味的故事。敬请期待。
（图片来源：KBS《山茶花开时》）
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