「當年罵人的那位現在會很後悔嗎？」娛樂圈罵新人是常事？IU、BTS等都中過招

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每一位入行的新人都期待著自己成為耀眼的明星，但在競爭激烈的娛樂圈，想要出名並不容易，作為新人的他們有時候還要忍受來自前輩和工作人員的無視甚至辱駡，就連現在人氣火爆的多位大勢明星也自曝有過這樣的不公遭遇。

IU



在《無限挑戰歌謠祭》中有過完美合作的朴明秀和IU，IU爆料新人時期曾被朴明秀「欺負」。 還是新人的IU在某次活動中代替Jessica站上了朴明秀的《冷麵》舞台，當時朴明秀讓IU「快走」。 被大勢IU提起糗事，朴明秀表示：「不好意思，現在你比我更紅~」。此外，IU還自曝作為新人上節目時，因為麥克風一直傳不到自己手上，於是就積極大笑引發別人注意，導致聲帶結節差點影響了唱歌。

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Super Junior 利特



現在是綜藝界次時代國民MC的Super Junior利特也曾有過心酸的新人時期，當時因為出演了某檔節目而備受觀眾歡迎的利特成為了該節目的固定嘉賓，卻被另一位一起出演的前輩嘉賓嫉妒，對方稱「你就別來了，已經出鏡夠多的了。 」

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韓惠珍



現在名聲大噪的名模全慧珍在17歲時還是個剛剛踏入模特圈的小新人，當時毫無發言權的她被設計師要求不準穿內衣，小小年紀就被當著眾人面脫掉內衣，讓她倍感羞恥，大哭不止。

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李寶英



實力派女演員李寶英曾經遇到過廣告開拍之前被通知自己被換掉的事情，當時為了接拍這個廣告剪掉了20cm的頭髮，卻在馬上要開拍的時候突然被換。 時隔多年，這件事情被公開後還引爆了不小的話題，李寶英帥氣回應：當時沒用我後悔了吧！

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BTS防彈少年團



現在火遍全球的BTS也有過心酸的新人時期，當初前往美國錄製綜藝節目時被無視、嘲弄。 Mnet《America hustle life》錄製當時，美國Rapper Coolio吃了V準備的三明治後羞辱道：「還不如讓狗吃」，一度引爆種族歧視的話題。 誰知道短短幾年，防彈少年團已經站上了K-POP的頂峰，甚至在全世界都享有超高人氣。

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全昭旻



全昭旻無名時期曾出演過單幕劇，那時候每次NG之後導演就會用拳頭打她頭，不想被打的全昭旻後來只要有NG就會自己主動打自己，誰知道導演察覺到全昭旻的意圖不但不道歉，反而更用力地打她。 好在全昭旻現在終於熬出了頭，再也不用因害怕被打而戰戰兢兢了。

「圖：allets」

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