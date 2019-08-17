《请给一顿饭》出现防弹「妈妈狂粉」对行程非常了解！还说：「上次柾国竟然没有吃到饭，我很想做饭给他吃！」 ELF看综艺的速度快要追不上SUJU欧吧出演综艺的速度…今天（17日）居然能在3个节目看到金希澈！ 韩国人独特的沙发使用方法！ 不管怎样就是不肯坐在上面XD 李升基、秀智等主演《VAGABOND》确定下月（9月）20日首播！官方公开新剧照、剧本阅读现场 韩国人迷上黑糖♥ 便利店推出黑糖牛奶、咖啡、珍奶雪糕！ 灵宾们请拿好「房间钥匙」入住！《德鲁纳酒店》官方周边限量发售！ 《PRODUCE X 101》的练习生李洗赈拥有的小精灵：Marimong！ 时隔一年 金东汉 9 月再度举行粉丝见面会！ 《太阳的后裔》＆《鬼怪》导演钦定她为新剧女主角，第2部剧就能演主角？看完脸你就明白了～ 好剧不断！这些经典作品开拍续集了：最后一档已经拍到了第3季！ 朴志训的超可爱小习惯：用手指涂染唇液，指尖总是红扑扑的！ 「当年骂人的那位现在会很后悔吗？」娱乐圈骂新人是常事？IU、BTS等都中过招

每一位入行的新人都期待著自己成为耀眼的明星，但在竞争激烈的娱乐圈，想要出名并不容易，作为新人的他们有时候还要忍受来自前辈和工作人员的无视甚至辱駡，就连现在人气火爆的多位大势明星也自曝有过这样的不公遭遇。

IU



在《无限挑战歌谣祭》中有过完美合作的朴明秀和IU，IU爆料新人时期曾被朴明秀「欺负」。 还是新人的IU在某次活动中代替Jessica站上了朴明秀的《冷面》舞台，当时朴明秀让IU「快走」。 被大势IU提起糗事，朴明秀表示：「不好意思，现在你比我更红~」。此外，IU还自曝作为新人上节目时，因为麦克风一直传不到自己手上，於是就积极大笑引发别人注意，导致声带结节差点影响了唱歌。

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Super Junior 利特



现在是综艺界次时代国民MC的Super Junior利特也曾有过心酸的新人时期，当时因为出演了某档节目而备受观众欢迎的利特成为了该节目的固定嘉宾，却被另一位一起出演的前辈嘉宾嫉妒，对方称「你就别来了，已经出镜够多的了。 」

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韩惠珍



现在名声大噪的名模全慧珍在17岁时还是个刚刚踏入模特圈的小新人，当时毫无发言权的她被设计师要求不准穿内衣，小小年纪就被当著众人面脱掉内衣，让她倍感羞耻，大哭不止。

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李宝英



实力派女演员李宝英曾经遇到过广告开拍之前被通知自己被换掉的事情，当时为了接拍这个广告剪掉了20cm的头发，却在马上要开拍的时候突然被换。 时隔多年，这件事情被公开后还引爆了不小的话题，李宝英帅气回应：当时没用我后悔了吧！

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BTS防弹少年团



现在火遍全球的BTS也有过心酸的新人时期，当初前往美国录制综艺节目时被无视、嘲弄。 Mnet《America hustle life》录制当时，美国Rapper Coolio吃了V准备的三明治后羞辱道：「还不如让狗吃」，一度引爆种族歧视的话题。 谁知道短短几年，防弹少年团已经站上了K-POP的顶峰，甚至在全世界都享有超高人气。

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全昭旻



全昭旻无名时期曾出演过单幕剧，那时候每次NG之后导演就会用拳头打她头，不想被打的全昭旻后来只要有NG就会自己主动打自己，谁知道导演察觉到全昭旻的意图不但不道歉，反而更用力地打她。 好在全昭旻现在终於熬出了头，再也不用因害怕被打而战战兢兢了。

「图：allets」

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